Das Sicherheitsgefühl der Menschen nimmt in Deutschland seit Jahren ab. Dies gilt zum einen für das öffentliche und private Leben. Aber auch die drohenden Gefahren aus dem Internet sind bekannt. Seit Jahren steigt die Zahl der Cyber-Angriffe. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Schutz und Überwachung. Dies gilt für Behörden, Unternehmen und Privatpersonen. Mit Sicherheitsdienstleistungen und Software werden allein in Deutschland Milliarden umgesetzt. Davon profitieren Unternehmen wir secunet, sdm und CeoTronics. Alle haben positive Zahlen veröffentlicht und auch die Zukunft sieht rosig aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...