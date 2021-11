DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Stahlwerte in Schanghai gesucht

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend mit leicht negativen Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zu Wochenbeginn. Die überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten sowie erneute Rekordstände an der Wall Street hatten in Tokio zur Eröffnung noch für leichte Gewinne gesorgt, doch wurden diese rasch wieder abgegeben und der Nikkei-225 verliert aktuell 0,2 Prozent.

Der Arbeitsmarktbericht sei zwar stark genug, um weiter die Karte der Konjunkturerholung zu spielen, aber nicht zu stark, um Zinsängste aufkommen zu lassen, heißt es. Zudem hat der US-Kongress dem Infrastruktur-Paket der US-Regierung zwar zugestimmt, jedoch wurde das Sozial- und Klimaschutzpaket der Biden-Regierung noch nicht verabschiedet.

Die chinesischen Börsen zeigen eine uneinheitliche Tendenz. Während der Schanghai-Composite 0,1 Prozent zulegt, geht es für den Hang-Seng-Index um weitere 0,6 Prozent nach unten. Teilnehmer verweisen auf die am Wochenende veröffentlichten chinesischen Konjunkturdaten. Diese zeigten im Oktober einen Anstieg des Handelsbilanüberschusses, doch blieben die Importe hinter den Prognosen zurück, was die Sorgen um eine Verlangsamung der Binnennachfrage verstärkt.

Nomura zufolge könnte sich das chinesische Exportwachstum von 27,1 Prozent im Oktober auf rund 14 Prozent im November drastisch verlangsamen. Als Gründe verweisen die Analysten auf eine hohe Vergleichsbasis des Vorjahres sowie Verzögerungen bei Exporten in die USA. Zudem könnte sich auch die Inlandsnachfrage weiter abschwächen aufgrund der von Peking verhängten Beschränkungen für den Immobiliensektor.

Auf der Verliererliste in Hongkong stehen vor allem die Technologiewerte. Hier geht es für die Alibaba-Aktie um 2,3 Prozent abwärts und Tencent verlieren 1,6 Prozent. In Schanghai sind dagegen die Stahlwerte gesucht, da sich die Energieknappheit des Landes zu entspannen scheint. So hatten am Wochenende die chinesischen Behörden mitgeteilt, dass die Kohleproduktion weiter den Verbrauch für die Stromerzeugung übersteigt, was das Risiko von Produktionsunterbrechungen reduziert. Für die Aktien von Yunnan Aluminium geht es um 1,8 Prozent nach oben, Baoshan Iron & Steel und Angang Steel gewinnen 0,9 bzw. 1,6 Prozent.

Bei den Einzelwerten gewinnt in Tokio die Olympus-Aktie 6,9 Prozent, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick für das Gesamtjahr angehoben hat. Dagegen reduzieren sich die Papiere von Honda Motor um 2,6 Prozent. Der Konzern hat die Absatzprognose und die Gewinnaussichten für das Fiskaljahr gesenkt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.444,90 -0,2% +13,0% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.542,38 -0,2% +7,9% 07:00 Kospi (Seoul) 2.950,68 -0,6% +2,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.495,61 +0,1% +0,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.728,94 -0,6% -8,7% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.257,20 +0,5% +14,0% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.533,60 +0,1% -5,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1561 -0,0% 1,1563 1,1561 -5,3% EUR/JPY 131,31 +0,1% 131,16 131,48 +4,1% EUR/GBP 0,8575 +0,0% 0,8573 0,8559 -4,0% GBP/USD 1,3482 -0,1% 1,3490 1,3507 -1,4% USD/JPY 113,58 +0,1% 113,43 113,72 +10,0% USD/KRW 1.181,50 -0,4% 1.181,50 1.184,72 +8,8% USD/CNY 6,3989 +0,0% 6,3989 6,3999 -2,0% USD/CNH 6,3958 -0,0% 6,3971 6,3981 -1,6% USD/HKD 7,7855 +0,0% 7,7836 7,7833 +0,4% AUD/USD 0,7399 +0,0% 0,7397 0,7391 -3,9% NZD/USD 0,7130 +0,2% 0,7113 0,7087 -0,8% Bitcoin BTC/USD 65.406,76 +4,1% 62.807,01 62.317,01 +125,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,36 81,27 +1,3% 1,09 +72,7% Brent/ICE 83,76 82,74 +1,2% 1,02 +65,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,68 1.817,70 +0,1% +1,98 -4,1% Silber (Spot) 24,29 24,18 +0,4% +0,11 -8,0% Platin (Spot) 1.046,24 1.036,60 +0,9% +9,64 -2,3% Kupfer-Future 4,36 4,34 +0,5% +0,02 +23,9% ===

