WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/6. und 7. November 2021

Chinas Handelsüberschuss rauf - Importe kommen nicht mit

Der chinesische Handelsbilanzüberschuss hat im Oktober stark zugenommmen. Im Jahresvergleich stiegen die Exporte um 27,1 Prozent, die Importe lediglich um 20,6 Prozent. Die Erwartungen waren auf ein umgekehrtes Bild hausgelaufen: Gerechnet worden war mit einem Plus von 27,5 Prozent bei den Importen und von 22,6 Prozent bei den Exporten.

US-Kongress verabschiedet Bidens Infrastrukturpaket

Der US-Kongress hat das umstrittene billionenschwere Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden endgültig verabschiedet. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses stimmten am Freitagabend mehrheitlich für das 1,2 Billionen Dollar teure Vorhaben. Für Biden ist die endgültige Verabschiedung des Pakets ein wichtiger politischer Erfolg, er muss es nun nur noch durch seine Unterschrift in Kraft setzen.

USA setzen Berlin wg Nord Stream 2 unter Druck

Die USA haben nach Informationen der Süddeutschen Zeitung Deutschland und andere Verbündete in den vergangenen Tagen über diplomatische Kanäle vor der Gefahr einer Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine gewarnt. Die USA dringen darauf, dass Deutschland die Gaspipeline Nord Stream 2, die noch eine Betriebsgenehmigung braucht, gegenüber dem Kreml als Druckmittel einsetzt.

BLOG COP26/Harte Verhandlungen um Geld und Überwachung

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet in der zweiten Woche der Weltklimakonferenz COP26 harte Verhandlungen der teilnehmenden Länder. "Der COP26 bleibt noch eine Woche, um zu liefern", erklärte Johnson am späten Samstagabend. "Wir müssen uns alle zusammenreißen und auf die Ziellinie zusteuern." Umstritten sind neben Finanzierungsfragen auch Verfahren und Standards zur Überwachung, ob und wie die Länder ihre Klimazusagen einhalten.

Mittelstand fordert halbierte Sprit-Steuer - Adblue knapp

Die deutsche mittelständische Wirtschaft fordert eine Halbierung der Mineralölsteuer. "Zur schnellen Entlastung der Unternehmen und privaten Verbraucher sollte die Mineralölsteuer zeitlich befristet halbiert und die Pendlerpauschale spürbar erhöht werden", sagte Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Mittel- und langfristig sind Wirtschaftswachstum und Beschäftigung bedroht", so der Chef des Unternehmerverbands.

Corona-Blog/Ärztekammer fordert Rückkehr zu kostenlosen Tests

Die Bundesärztekammer fordert eine schnelle Rückkehr zu kostenlosen Schnelltests: Das Ende der Kostenübernahme für Corona-Bürgertests habe nicht dazu geführt, Impfunwillige zu einer Impfung zu motivieren, sagte Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund und Länder sollten den Mut aufbringen, diese Fehlentscheidung schnell und konsequent zu korrigieren.

Corona-Blog/US-Gericht legt Bidens Impfvorgaben für Unternehmen auf Eis

Die von US-Präsident Joe Biden geplanten strikten Corona-Impfvorgaben für größere Unternehmen liegen vorerst auf Eis: Ein Bundesberufungsgericht in New Orleans setzte die ab Januar geplanten neuen Regeln am Samstag aus. Zur Begründung hieß es, die von den Gegnern der Maßnahme vorgebrachten Argumente deuteten auf mögliche "schwere verfassungsmäßige Probleme" hin.

