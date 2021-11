DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ADIDAS - Die Personalvorständin des Sportartikelkonzerns, Amanda Rajkumar, will die Chancengleichheit im Unternehmen verbessern - und setzt dabei auf die Auswertung von Daten. Adidas zieht damit Konsequenzen aus der Rassismusdebatte. (Handelsblatt)

SAP - Der Softwarekonzern SAP sagt dem Verbrennungsmotor ade. Die Mitarbeiter von Deutschlands IT-Vorzeigeunternehmen können vom Jahr 2025 an nur noch elektrisch angetriebene Dienstwagen bestellen. Der Konzern versteht die Ankündigung als weitere konkrete Maßnahme zur Bekämpfung des Klimawandels. (FAZ)

VOLKSWAGEN - Die Volkswagen-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo sieht Defizite bei der Umsetzung der VW-Konzernstrategie und macht dafür vor allem Vorstandschef Herbert Diess verantwortlich. Im Interview kritisierte sie den Kommunikationsstil des CEOs, Probleme bei der Software-Tochter Cariad, das schleppende Geschäft mit den Elektroautos in China und den Umgang mit der Chipkrise. Auch die von Diess aufgeworfene Zahl von 30.000 Stellenstreichungen verunsichere die Mitarbeiter, ein Gespräch dazu habe es aber noch nicht gegeben, sagte Cavallo. Die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch stellten sich unterdessen hinter Diess. (Handelsblatt)

ADLER GROUP - Der Wohnungskonzern Adler Group ist nach dem Angriff von Londoner Shortsellern unter Druck und will rund 30.000 Wohnungen - fast die Hälfte seines Bestandsportfolios - verkaufen. Handelsblatt-Recherchen zeigen nun, dass auch viele prestigeträchtige Neubauprojekte teils schon seit Jahren stillstehen. Die Liste ist lang: In Berlin, Frankfurt, Köln, Düsseldorf und Stuttgart regt sich Unmut. Politiker, Geschäftspartner und Käufer sind mit ihrer Geduld am Ende. Die Stadt Düsseldorf droht, nicht "am Baurecht" anderer Adler-Projekte weiterzuarbeiten. (Handelsblatt)

