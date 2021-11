HAMILTON, Bermuda, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute bei der SEC auf Formular 10-Q ihren Quartalsbericht zur Ertrags-/(Verlust-) und Finanzlage für die drei und neun Monate zum 30. September 2021 eingereicht.

Enstar weist für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2021 einen konsolidierten Nettoverlust in Höhe von 196,0 Mio. USD (bzw. Verlust von 10,68 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) und einen konsolidierten Nettoertrag von 364,6 Mio. USD (bzw. Ertrag von 17,53 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) aus, im Vergleich zu einem konsolidierten Nettoertrag in Höhe von 615,0 Mio. USD (bzw. Ertrag von 28,24 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) und 896,7 Mio. USD (bzw. Ertrag von 41,14 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2020.

Die wichtigsten Faktoren für den Nettoverlust in den drei Monaten zum 30. September 2021 waren:

Die wichtigsten Faktoren für den Nettoertrag in den neun Monaten zum 30. September 2021 waren:

Der nicht auf GAAP basierende operative Verlust1 belief sich auf 176,0 Mio. USD (bzw. einen Verlust von 9,59 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) und der nicht auf GAAP basierende operative Ertrag1 belief sich auf 398,2 Mio. USD (bzw. einen Ertrag von 19,15 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2021, im Vergleich zu einem nicht auf GAAP basierenden operativen Ertrag von 574,4 Mio. USD (bzw. Ertrag von 26,37 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) bzw. 804,2 Mio. USD (bzw. Ertrag von 36,89 USD je vollständig verwässerter Stammaktie) für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2020.

Das Stammkapital von Enstar belief sich zum 30. September 2021 auf 5,6 Mrd. USDabgerufen werden kann, enthält eine ausführlichere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar.

Über Enstar

Enstar ist ein führender, an der NASDAQ notierter weltweit tätiger Versicherungskonzern, der innovative Kapitalfreisetzungslösungen über sein Netzwerk aus Konzerngesellschaften in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet. Enstar ist Marktführer bei der Durchführung von Altakquisitionen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 mehr als 110 Unternehmen und Portfolios erworben. Weitere Informationen zu Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com .

Nicht auf GAAP basierende operative Erträge

Zusätzlich zur Darstellung des den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettoertrags/(-verlusts) und des verwässerten Ertrags/(Verlusts) je Stammaktie, die gemäß US-GAAP ermittelt wurden, haben wir auch die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) und die verwässerten nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) je Stammaktie, die gemäß der SEC-Regulation G als nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen gelten, angegeben, da das Management von Enstar der Meinung ist, dass diese den Anlegern wertvolle Kennzahlen für unsere Performance bieten.

Der nicht auf GAAP basierende operative Ertrag/(Verlust) ist der den Stammaktionären von Enstar zuzurechnende Nettoertrag/(-verlust) ohne: (i) realisierte und nicht realisierte Netto(gewinne)/-verluste aus Anlagen mit fester Laufzeit und gehaltenen Fonds, die direkt verwaltet werden und im Nettoertrag/(-verlust) enthalten sind, (ii) Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt wurde, (iii) (Gewinn)/Verlust aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften, falls zutreffend, (iv) Netto(erträge)/-verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen, falls zutreffend, (v) gegebenenfalls die steuerlichen Auswirkungen dieser Anpassungen und (vi) gegebenenfalls die Zurechnung des Anteils der Anpassungen auf die Minderheitsbeteiligungen. Wir haben die Auswirkungen der realisierten und nicht realisierten Netto(gewinne)/-verluste auf festverzinsliche Anlagen und Fonds, die direkt verwaltet werden und in den Nettoerträgen/(-verlusten) enthalten sind, sowie der Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Versicherungsverträgen, für die die Option des beizulegenden Zeitwerts gewählt wurde, eliminiert, weil der beizulegende Zeitwert dieser Posten von einem Berichtszeitraum zum nächsten erheblichen Schwankungen unterliegt, die in erster Linie von den Marktbedingungen und der allgemeinen Wirtschaftslage bestimmt werden, und ihre Auswirkungen auf unsere Erträge daher nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Wir haben die Auswirkungen der (Gewinne)/Verluste aus dem Erwerb/der Veräußerung von Tochtergesellschaften und der Netto(erträge)/-verluste aus aufgegebenen Geschäftsbereichen eliminiert, da sie nicht die Performance unseres Kerngeschäfts widerspiegeln. Verwässerte, nicht auf GAAP basierende operative Erträge/(Verluste) je Stammaktie sind also die verwässerten Nettoerträge/(-verluste) je Stammaktie ohne die Beträge je verwässerter Aktie der einzelnen Anpassungen, die zur Berechnung der nicht auf GAAP basierenden Erträge/(Verluste) verwendet werden.

Das Management von Enstar ist der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierenden Maßnahmen es den Lesern unseres konsolidierten Jahresabschlusses ermöglichen, unsere Ergebnisse auf eine Weise zu analysieren, die besser auf die Art und Weise abgestimmt ist, in der unser Management unsere zugrunde liegende Performance misst. Das Management von Enstar ist der Ansicht, dass die Angabe dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen, die von anderen Unternehmen möglicherweise anders definiert und berechnet werden, das Verständnis unseres konsolidierten Betriebsergebnisses verbessert. Diese Kennzahlen sollten nicht als Ersatz für die nach U.S. GAAP berechneten Kennzahlen betrachtet werden.

Die den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren, nicht auf GAAP basierenden operativen Erträge/(Verluste) werden innerhalb unserer konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung durch Addition bzw. Subtraktion bestimmter Posten zu bzw. von dem den Stammaktionären von Enstar zurechenbaren Nettoertrag/(-verlust), der am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl, berechnet, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt:

Three Months Ended Nine Months Ended

September 30, September 30,

2021 2020 2021 2020

(expressed in thousands of U.S. dollars, except share and per share data)

Net earnings (loss) attributable to Enstar ordinary shareholders $ (195,958 ) $ 615,013 $ 364,565 $ 896,745

Adjustments:

Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) 86,816 (67,294 ) 182,855 (207,097 )

Change in fair value of insurance contracts for which the fair value option has been elected (10,877 ) 21,042 (68,636 ) 96,848

Net gain on purchase and sales of subsidiaries (46,688 ) - (61,582 ) -

Net earnings from discontinued operations - (4,031 ) - (810 )

Tax effects of adjustments (2) (3,317 ) 5,771 (14,596 ) 19,070

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) (6,013 ) 3,881 (4,372 ) (536 )

Non-GAAP operating income (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ (176,037 ) $ 574,382 $ 398,234 $ 804,220

Diluted net earnings (loss) per ordinary share (5) $ (10.68 ) $ 28.24 $ 17.53 $ 41.14

Adjustments:

Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) 4.73 (3.09 ) 8.79 (9.50 )

Change in fair value of insurance contracts for which the fair value option has been elected (0.59 ) 0.97 (3.30 ) 4.44

Net gain on purchase and sales of subsidiaries (2.54 ) - (2.96 ) -

Net earnings from discontinued operations - (0.19 ) - (0.04 )

Tax effects of adjustments (2) (0.18 ) 0.26 (0.70 ) 0.87

Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) (0.33 ) 0.18 (0.21 ) (0.02 )

Diluted non-GAAP operating income (loss) per ordinary share (4) (5) $ (9.59 ) $ 26.37 $ 19.15 $ 36.89

Weighted average ordinary shares outstanding:

Basic 18,349,483 21,578,106 20,502,755 21,564,447