Wochenausblick: Quartalszahlen und Konjunkturindikatoren

In dieser Woche erwarten uns interessante Quartalsberichte von wichtigen DAX©-Unternehmen, wie beispielsweise von Bayer und der Allianz. Zudem werden gleich mehrere wichtige makroökonomische Indikatoren aus der ganzen Welt publiziert.



Montag

Die Woche startet um 01:00 Uhr nachts in der EU mit dem Treffen der Eurogruppe. In dieser Sitzung versammeln sich die Finanzminister der Euro-Mitgliedsstaaten sowie die Präsidentin der EZB. Dort werden Wirtschafts- und Geldpolitische Themen diskutiert. Zudem veröffentlichen die Unternehmen Covestro und Henkel ihre Quartalsberichte für das dritte Quartal 2021.





Dienstag

Das statistische Bundesamt veröffentlicht um 08:00 Uhr morgens in Deutschland die Leistungs- und Handelsbilanz. Dieser Indikator ist hilfreich um die Entwicklung des Kapitalflusses nach Deutschland einzuschätzen. Um 14:30 veröffentlicht das Präsidium für Arbeitskostenstatistik den Erzeugerpreisindex aus den USA. Der Index misst die durchschnittliche Preisveränderung von Rohstoffen, welche von US-Produzenten gekauft wurden. Vor allem vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Rohstoffpreise ist das Ergebnis des Index besonders interessant. Am Dienstag kommen auch wieder Quartalszahlen: Der deutsche Internetanbieter 1&1 und der DAX©-Konzern Bayer veröffentlichen ihre Ergebnisse.

Mittwoch

Auch am Mittwoch folgen wieder wichtige Quartalszahlen. Dieses Mal erreichen uns die Ergebnisse von deb DAX©-Unternehmen Adidas, Allianz, Infineon, Continental sowie E.ON. Um 02:30 veröffentlicht das National Bureau of Statistics of China den chinesischen Erzeugerpreisindex. Der Index wird analog zum oben genannten Index des Präsidiums für Arbeitskostenstatistik berechnet.

Donnerstag

Um 08:00 Uhr erreichen uns Daten aus Großbritannien: National Statistics aus Großbritanniens veröffentlicht das Bruttoinlandsprodukt im Quartalsvergleich. Ein Highlight der Woche sind die Quartalszahlen am Donnerstag: Die Unternehmen Siemens, Delivery Hero, Deutz, Fielmann, Merck, Varta, RWE und Fraport veröffentlichen ihre Quartalsergebnisse für das dritte Quartal 2021.

Freitag

Diese Woche beenden wir mit Daten aus den USA. Um 16:00 Uhr veröffentlichen Reuters und die University of Michigan den Verbraucherstimmungsindex, bzw. das Verbrauchervertrauen. Dieser Indikator zeigt, auf welchem Niveau die Konsumbereitschaft von Verbrauchern in den USA liegt und spiegelt somit die aktuelle wirtschaftliche Lage der Haushalte wider. Außerdem erwarten uns die Quartalszahlen von Deutsche Wohnen und der Deutschen Telekom.

