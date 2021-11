NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 800 auf 845 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erholung in der Luftfahrtbranche sei da und die Fluggesellschaften hätten während der Krise viel Arbeit in ihre Neuaufstellung gesteckt, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Easyjet sei dabei eine vielversprechende Story, der Billigflieger habe weitreichende Restrukturierungen schon länger nötig gehabt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B7KR2P84

