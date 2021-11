Das Instrument ZYE1 AT000ADDIKO0 ADDIKO BANK AG INH. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument ZYE1 AT000ADDIKO0 ADDIKO BANK AG INH. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021Das Instrument ASKN DE000A2E3707 ASKNET SOLUT.AG NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021The instrument ASKN DE000A2E3707 ASKNET SOLUT.AG NA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.11.2021Das Instrument 1N52 US64111R3003 NET ELEMENT INC. DL -,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument 1N52 US64111R3003 NET ELEMENT INC. DL -,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021Das Instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument VAU CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021Das Instrument 7AL SE0000767188 ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument 7AL SE0000767188 ALLIGATOR BIOSC. AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021Das Instrument AWY AU000000ANP4 ANTISENSE THERAPEUTICS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument AWY AU000000ANP4 ANTISENSE THERAPEUTICS EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021Das Instrument 1V2 AU0000088064 WAYPOINT REIT UTS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument 1V2 AU0000088064 WAYPOINT REIT UTS EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021Das Instrument UFGD US3154371039 FERROVIAL SA ADR EO -,20 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.11.2021 und ex Kapitalmassnahme am 09.11.2021The instrument UFGD US3154371039 FERROVIAL SA ADR EO -,20 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.11.2021 and ex capital adjustment on 09.11.2021