NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Volkswagen von "Buy" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 270 auf 170 Euro gekappt. Der Autobauer könne mit der rasanten Entwicklung des Elektroautobauers Tesla nicht mithalten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wolfsburger seien zu komplex aufgestellt und hätten mit Altlasten sowie dem Regierungseinfluss zu kämpfen. Tesla sei zwar keine existenzielle Bedrohung, die VW-Aktie zu besitzen sei vor diesem Hintergrund aber nicht attraktiv./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2021 / 17:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2021 / 19:00 / ET



ISIN: DE0007664039

