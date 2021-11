Das BondGuide Musterdepot hat vergangene Woche erstmals seit Jahren wieder eine Transaktion zwischen zwei Ausgaben ankündigen und durchführen müssen. Aus gutem Grund möchten wir das in aller Regel vermeiden: Nicht jeder Anleger kann tagsüber online sein und aktuelle Nachrichten verfolgen. Es soll ja in Deutschland angeblich sogar Anleger geben, die weder Studenten noch Ruheständler sind. Am 29. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...