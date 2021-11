Malters (ots) -Die drei umsatzstärksten Shopping Tage sind alle im November konzentriert. Trotz der andauernden Corona-Pandemie und strapazierten Lieferketten dürfen sich Shopper auch dieses Jahr wieder auf viele vorweihnachtliche Schnäppchen freuen. Wir rechnen damit, dass der Black Friday Umsatz dieses Jahr bei 500 Mio. CHF stagniert.Der November hat sich in den letzten Jahren zum Highlight Monat für Schnäppchenjäger und Händler entwickelt. Die drei grössten Shoppingtage befinden sich alle samt im November. blackfridaydeals.ch hat schon einmal einen Überblick zu Zahlen und Erwartungen der drei Shoppingtage zusammengefasst.Der Singles Day ist global der umsatzstärkste ShoppingtagDen Auftakt unter den Shoppingtagen macht der Singles Day am 11.11. Es ist global der grösste Shoppingtag. Alleine der Versandhändler Alibaba hat laut eigenen Angaben 74 Mrd. USD am Singles Days 2020 umgesetzt. Mit 57 Mio. CHF Umsatz war der Singles Day 2020 in der Schweiz noch relativ klein. Für dieses Jahr rechnen wir mit 65 Mio. CHF.Das Wachstum lässt sich damit erklären, dass Händler zunehmend teurere Heimelektronik schon am Singles Day zu stark reduzierten Preisen anbieten.Black Friday ist der umsatzstärkste Shoppingtag der SchweizAm 26. November folgt dann der Black Friday, der in der Schweiz grösste Shoppingtag. Der Umsatz im Non-Food Bereich in der Schweiz betrug am Black Friday 2020 rund 500 Mio. CHF (davon 125 Mio. CHF online). Wir gehen davon aus, dass der Umsatz dieses Jahr bei 500 Mio. CHF stagnieren wird.Der durchschnittliche Warenkorb betrug im letzten Jahr circa 230 CHF. Auf den Black Friday folgt am 29.11 der Cyber Monday an welchem primär Onlineangebote veröffentlicht werden.- Detailliertere Daten gibt es hier (https://www.blackfridaydeals.ch/Zahlen-Shopping-Tage.pdf).- Eine ausführlichere Medienmitteilung gibt es hier (https://www.blackfridaydeals.ch/Aktuelle-Zahlen.pdf).Pressekontakt:blackfridaydeals.chJulian ZrotzE-Mail: julian@blackfridaydeals.chTel: 076 378 13 37Original-Content von: blackfridaydeals.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100080190/100880695