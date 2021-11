Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz wurde zum sechsten Mal mit dem Swiss Climate Label CO2 NEUTRAL zertifiziert und konnte die CO2-Emissionen des Unternehmens erneut stark senken. Der Detailhändler reduziert seinen CO2-Fussbabdruck um weitere 11 Prozent.Lidl Schweiz arbeitet mit einem CO2-Management, welches unter anderem jährlich den betrieblichen CO2-Fussabdruck erfasst, Massnahmen zur Reduktion ableitet und umsetzt und den verbleibenden betrieblichen Treibhausgas-Ausstoss kompensiert. Seit 2019 erfasst Lidl Schweiz zusätzlich noch den gesamten CO2-Fussabdruck, also inklusive Emissionen aus dem Sortiment. Seit 2016 wirtschaftet Lidl Schweiz betrieblich CO2 neutral und wird damit jährlich mit dem Swiss Climate Label CO2 NEUTRAL zertifiziert.Das zahlt sich aus: Im Ranking "Die klimabewussten Unternehmen der Schweiz 2021" von Bilanz, Le Temps und dem Statistikinstitut Statista erzielte Lidl Schweiz den 9. Platz.Zu den Gründen der Reduktion des Fussabdruckes um 11 Prozent gehört beispielsweise die Reduktion von synthetischen Kältemitteln in der Produktkühlung. Lidl Schweiz ersetzt synthetische Kältemittel mit hohem Treibhausgaspotential systematisch mit natürlichen, klimafreundlichen Kältemitteln. Zudem verzeichnete Lidl Schweiz weniger Fahrten mit Geschäftsfahrzeugen.Mit Effizienz zur NachhaltigkeitAls Smart Discounter zählen Effizienz und Einfachheit zu den Kernkompetenzen von Lidl Schweiz. Nur durch höchste Effizienz kann das herausragende Preis-Leistungsverhältnis erreicht werden. Die maximierte Effizienz kommt auch nachhaltig der Umwelt und dem Klima zu Gute. Die optimierten Prozesse sorgen dafür, dass keinerlei Logistikkilometer, Wertstoffe, Betriebsmittel, Lebensmittel oder Energie leichtfertig verschwendet werden.So wurde Lidl Schweiz der erste Grossdetailhändler der Schweiz, bei dem alle Filialen und Warenverteilzentren nach der Energieeffizienznorm ISO 50001 zertifiziert wurden.Science Based Targets InitiativeFür Lidl Schweiz ist nachhaltiges Handeln eines der zentralen Ziele für eine lebenswerte Zukunft. Mit der Entwicklung einer Klimastrategie und konkreten Klimazielen, die sich an der Methodik der Science Based Targets orientieren, geht Lidl Schweiz jetzt konsequent den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz. Damit wird ein wichtiger Beitrag zum Erreichen des Pariser Klimaabkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, geleistet.Bereits im August 2020 ist die Schwarz Gruppe, stellvertretend für alle Unternehmensteile, offiziell der Science Based Targets Initiative beigetreten und hat sich dazu verpflichtet, wissenschaftlich validierte Klimaziele, sogenannte Science Based Targets, zu formulieren. Diese wurden jetzt offiziell von der Science Based Targets Initiative validiert. Über alle Länder hinweg werden die betriebsbedingten Emissionen von Lidl bis 2030 um 80 Prozent (im Vergleich zu 2019) reduziert. Als einer der grössten Lebensmitteleinzelhändler kann Lidl unter dem Dach der Schwarz Gruppe einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung des Ziels leisten.Als Teil der Schwarz Gruppe hat auch Lidl Schweiz auf Basis bestehender Klimabilanzen konkrete Ziele und Massnahmen definiert, mit denen CO2-Emissionen in Betrieb und Lieferkette kontinuierlich gesenkt werden sollen. Im Rahmen seiner Klimastrategie verfolgt Lidl den Ansatz Emissionen erst zu vermeiden, dann zu reduzieren und wo nicht anders möglich zu kompensieren. Die Ziele zahlen auf die validierten Science Based Targets der Schwarz Gruppe ein.Pressekontakt:Kontakt Lidl Schweiz:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100880691