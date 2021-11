Der Pharma-Lohnhersteller Aenova hat den Ausbau seiner Produktionskapazität für feste Darreichungsformen am bayerischen Standort Tittmoning beinahe abgeschlossen. Der Routinebetrieb soll im ersten Quartal 2022 starten. Mit der Investition in Höhe von rund 25 Mio. Euro soll die Produktionskapazität am Standort auf jährlich über 10 Mrd. Tabletten steigen. Das neue, über 3.100 m² große Produktionsgebäude ist fertiggestellt, der Reinraum-Innenausbau beendet und die Produktionsanlagen sind eingebracht. ...

