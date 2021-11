Nach den Zahlen zum dritten Quartal hat die SAP-Aktie wieder eine klare Richtung gefunden - die nach oben. Doch jetzt steht das DAX-Papier charttechnisch an einem mächtigen Widerstand.Das gut laufende Cloudgeschäft lässt das SAP-Management zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zum dritten Mal in Folge hob der Softwarekonzern Ende Oktober seine Prognosen an. "Unsere Strategie geht auf. Die Kunden nutzen SAP-Anwendungen für die Unternehmenstransformation in der Cloud," kommentierte CEO Christian ...

