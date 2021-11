Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie bereits im Vorfeld erwartet hat die US-Notenbank Federal Reserve (FED) am Mittwoch die Reduzierung ihres Anleihekaufprogramms beschlossen, so die Experten von Union Investment.Der Startschuss zur Tapering genannten Rückführung werde noch im November fallen. Die Bank of England habe hingegen durch Stillhalten überrascht. Entgegen der Erwartungen sei der Leitzins nicht erhöht worden. An den Aktienmärkten hätten die Ampeln in der Berichtswoche auf Grün gestanden. Dort hätten ein großer Optimismus und der Zufluss von Anlagegeldern das Geschehen bestimmt. Zahleiche Indices, unter anderem der DAX 40, hätten wieder Rekordstände erzielt. Die Entspannung habe sich auch am Rentenmarkt gezeigt. Nach den jüngsten Verlusten und dem damit einhergehenden Renditeanstieg sei es zuletzt bei US-Staatsanleihen und deutschen Bundespapieren wieder zu Zugewinnen gekommen. Die großen südlichen Peripherieländer wie Spanien und vor allem Italien hätten zudem einen merklichen Rückgang bei den Risikoaufschlägen gegenüber Bundesanleihen verzeichnet. ...

