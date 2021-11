Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Präsidentin Lagarde hat auf ihrer jüngsten Sitzung alles getan, um Bedenken, dass sich der globale Zinszug in Bewegung setzt, zu zerstreuen, so die Analysten der Helaba.Doch habe sie den Aufwärtstrend am Rentenmarkt zunächst nicht aufhalten können. Im Euroraum hätten die Renditen kräftig angezogen, wobei nicht nur das kurze Ende der Zinskurve auf die geldpolitischen Spekulationen reagiert habe. Insbesondere die Verzinsung zehnjähriger Staatsanleihen sei nach oben geklettert: Die Rendite der zehnjährigen Bunds habe mit -0,086% ein Jahreshoch markiert, sogar die Nulllinie schien greifbar. Weitaus dynamischer jedoch habe sich der Renditeanstieg in der Peripherie vollzogen. Mit den Wetten auf eine straffere Geldpolitik der EZB sei es zunächst zu einem Kursrutsch insbesondere bei spanischen und noch stärker bei italienischen Anleihen gekommen. Es sei die Sorge vor einer schnelleren Rückführung der Wertpapierkäufe durch die EZB gewesen, die zu den herben Kursverlusten beigetragen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...