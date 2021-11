Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Interview mit Gerald Evans, Gründer und persönlich Haftender Gesellschafter der GECCI GruppeMit rund 10% sind die Preise für Immobilien in Deutschland im zweiten Quartal 2021 so stark gestiegen wie nie zuvor. Damit gewinnen Objekte außerhalb der teuren Innenstädte an Attraktivität. Die GECCI Gruppe realisiert bezahlbaren Wohnraum und profitiert von dem Trend. Mit der GECCI-Immobilienanleihe (ISIN DE000A3E46C5/ WKN A3E46C) können auch Anleger profitieren. Das Wertpapier hat einen Festzins von 5,75% p.a. und notiert seit 2020 an der Börse Frankfurt und weiteren Börsenplätzen. Es wird von den Analysten der GBC Research und dem Anlegermagazin BÖRSE ONLINE (Artikel Link) empfohlen. "Das Geschäftsmodell ermögliche planbare Mieterträge und hohe Cashflows", so die Experten. GECCI-Gründer und persönlich haftender Gesellschafter Gerald Evans im Gespräch. ...

