Twitter war am Wochenende in Rage, nachdem Elon Musk über den Verkauf von Tesla-Aktien abstimmen ließ. Die Mehrheit stimmte für einen Verkauf. Berkshire Hathaway verzeichnete einen Gewinneinbruch um zwei Drittel im 3. Quartal. Die Liquidität steigt auf ein neues Rekordhoch. Softbank legte einen schwachen Halbjahresabschluss vor. Hohe Beteiligungsverluste drücken den Gewinn.Asien entwickelte sich zum Wochenauftakt durchwachsen. Während die meisten chinesischen Benchmarks und der Taiwan Weighted Index im Plus notieren, verzeichnen der Hang Seng ...

Den vollständigen Artikel lesen ...