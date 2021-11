Die Wiener Börse dürfte am Montag leicht im Minus in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von rund 0,3 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird nur wenig Bewegung erwartet.Nach den jüngsten Anstiegen rechnen Analysten nun mit einer Konsolidierungsphase an den Märkten. Zudem dürften sich auch die Inflations- ...

