Eyemaxx Real Estate baut auf seinen Insolvenzantrag in Österreich. Damit erhöht sich die Dringlichkeit für Anleger, sich einem Fremdinsolvenzantrag in Deutschland anzuschließen. One Square Advisors zusammen mit der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek hatten zum Casus Eyemaxx vergangenen Woche eine frei zugängliche TelKo abgehalten, auf der die weiteren Schritte erörtert wurden. Im Folgenden eine kleine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...