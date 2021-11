München (ots) -Zwei Mordfälle halten die kleine Hafenstadt Galway in Atem: Noch bis Anfang Dezember 2021 finden an der irischen Westküste die Dreharbeiten zum fünften und sechsten Film der erfolgreichen ARD-Degeto-Krimireihe "Der Irland-Krimi" mit Désirée Nosbusch in der Hauptrolle statt. Für die von der Grimme-Preisträgerin verkörperte Kriminalpsychologin Cathrin Blake scheint endlich ein neuer, ein glücklicher Lebensabschnitt zu beginnen, als sie dem charmanten Matt MacNamara, gespielt von Thomas Sarbacher, begegnet. Doch plötzlich steht ihr Ruf als psychologische Gutachterin auf dem Spiel - und damit droht ihr Leben erneut aus dem Ruder zu laufen ...Unter der Regie von Matthias Tiefenbacher und Alexander Dierbach spielen an der Seite von Désirée Nosbusch im deutsch-irischen Cast u.a. Rainer Bock, Thomas Sarbacher, Mercedes Müller, Rafael Gareisen, Declan Conlon, Luisa Celine Gaffron, Shauna Higgins, Denise Mccormack, Muiris Crowley, Molli Mc Cann, Róisin O'Donovan, Tristan Heanue, Isla Jane Eagleton, Owen Mulhall, Lucy Cray Miller, Conor Delaney, Diarmaid De Faoite und Alexandra Finder.Zu den Inhalten:"Der Irland-Krimi: Überführt" (AT)Abbie Campbell (Luisa Celine Gaffron) sitzt wegen Mordes im Gefängnis, sie hat ihren schlafenden Mann erstochen. Die Hintergründe der brutalen Tat wurden nie geklärt. Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) gelingt es, für die verurteilte Mörderin Hafturlaub zu erwirken, damit Abbie ihre kleine Tochter Maisie (Molli Mc Cann) wiedersehen kann. Maisie lebt bei Abbies jüngerer Schwester Erin (Shauna Higgins), deren Ehemann (Muiris Crowley) und ihrer Mutter Kate (Denise Mccormack). Bei dem Besuch kommt es zur Katastrophe: Abbie flüchtet mit Maisie. Hat sich Cathrin in ihrer professionellen Einschätzung so sehr in Abbie getäuscht? Auf der Suche nach Abbie kommt Cathrin einem schrecklichen Familiengeheimnis auf die Spur."Der Irland-Krimi: "Für Sophie" (AT)Das Leben scheint es gut mit Kriminalpsychologin Cathrin Blake (Désirée Nosbusch) zu meinen: Aus der Bekanntschaft mit Matt MacNamara (Thomas Sarbacher) hat sich eine zarte Liebesbeziehung entwickelt. Beruflich hingegen steht Cathrin vor einem kniffligen Fall: Vor eineinhalb Jahren ist die renommierte Psychologin Helen Bell (Lucy Cray Miller) spurlos verschwunden. Seinerzeit gab es keine Anzeichen für ein Verbrechen, doch nun taucht ihre Leiche auf. Cathrin, die mit Helen flüchtig bekannt war, wird von Inspektor Sean Kelly (Declan Conlon) zu dem Fall hinzugezogen. Unter Verdacht gerät Helens Ehemann Erik (Rainer Bock), doch der scheint ein Alibi zu haben und war nach dem Verschwinden seiner Frau sogar bei Cathrin in therapeutischer Beratung. Kann Erik sie wirklich hinters Licht geführt haben? Was hat er zu verbergen?"Der Irland-Krimi" ist eine Produktion der good friends Filmproduktion (Produzent: Moritz von der Groeben, Produzentin: Nikola Bock) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Regie bei "Überführt" (AT) führen Matthias Tiefenbacher (Kamera: Hanno Lentz, Drehbuch: Sebastian Andrae) und bei "Für Sophie" (AT) Alexander Dierbach (Kamera: Ian Blumers, Drehbuch: Alexander Dierbach). Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto).Foto über ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto Pressestelle, Kerstin FuchsTel: 0173 / 5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePR Heike Ackermann, Mirja BauerTel.: 089 / 64986513, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5066643