Berlin (ots/PRNewswire) -ZUM FILM (https://www.youtube.com/watch?v=ZLeXX68cVGQ&feature=youtu.be)/ ZU DEN BILDERN (https://drive.google.com/drive/folders/1Ary05T1dReUKKfdmVsq3Y7MBS99yuRTi)- Zalando startet eine 360-Grad-Holiday-Kampagne, um Europa in Festtagsstimmung zu versetzen. Dabei werden die Konsument*innen dazu angeregt, ihre Momente der Freude mit anderen zu teilen- Der TV-Spot zelebriert die Rückkehr der gemeinsamen Momente mit Familie und Freund*innen in der festlichen Zeit. Regie führte Savanah Leaf, die bereits für einen Grammy nominiert warZalando, Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle, füllt die festliche Zeit wieder mit Freude: mit einer 360-Grad-Kampagne, die persönliche Momente der Freude und des Glücks zelebriert.Mittelpunkt der Kampagne GlückGehörtZuUns ist ein emotionaler und energetischer Aufruf, der den Geist der festlichen Zeit einfängt. Ob nostalgische Familientreffen, lang ersehnte Treffen mit Freund*innen oder Zeit zu zweit mit dem Lieblingsmenschen - Zalando will dazu anregen, die Freude in all ihren Formen zu feiern. GlückGehörtZuUns ist ein wichtiger Schritt hin zur "neuen Normalität" - ohne dabei die Herausforderungen zu vergessen, die wir alle in den vergangenen Monaten bewältigen mussten.Auch in in der Langversion des TV-Spots stellt Zalando Menschen und ihre Emotionen in den Mittelpunkt: Er zeigt die Rückkehr der besonderen Momente, die wir in der festlichen Zeit mit unseren Liebsten teilen. Regie führte Savanah Leaf. Die Olympia-Teilnehmerin von 2012 ist heute Filmemacherin und Fotografin und wurde bereits für einen Grammy (für das beste Musikvideo) nominiert. Die Kampagne wird in verschiedenen Formaten geschaltet. Neben den Kampagnen-Videos und Ausspielungen in Digital-Out-of-Home-Formaten (DOOH) umfasst die Kampagne auch emotionale Bilder des renommierten Fotografen Geordie Wood aus Brooklyn. Auf Zalandos eigenen Social-Media-Kanälen wird zusätzlicher Content mit dem Cast der Kampagne gezeigt. Die 360-Grad-Kampagne wurde gemeinsam mit der Kreativagentur Anomaly entwickelt."In den letzten zwei Jahren mussten wir alle viele Herausforderungen bewältigen. Zalando will eine Feel-Good-Bewegung anstoßen, die dieses Jahr die Freude in die festliche Zeit zurückbringt. In ganz Europa warten die Menschen darauf, die verlorene Zeit wiedergutzumachen", erklärt Ralph Rijks, VP Global Marketing bei Zalando. "Sich frei zu entfalten und auszudrücken - das ist Teil der DNA von Zalando. Deshalb hoffen wir, mit der GlückGehörtZuUns-Kampagne eine Plattform zu schaffen, mit der unsere Community ihre persönlichen Momente der Freude und ihre glücklichen Erinnerungen teilen kann. Damit wollen wir rechtzeitig zu den Festtagen eine Welle der positiven Gefühle auslösen, eine 'Wave of Positivity'."Begleitend zu der GlückGehörtZuUns-Kampagne werden viele weitere Freund*innen von Zalando in ganz Europa, darunter auch Brands und Partner*innen, im Dezember eigene Bilder in den sozialen Medien teilen. Diese sollen zeigen, was Freude für sie bedeutet - und so eine weitere "Welle des Glücks" auslösen.GlückGehörtZuUns@Zalando (https://www.instagram.com/zalando/)Hinweise für die Redaktion:*Bei allen Aufnahmen wurden die zum Zeitpunkt der Aufnahme in dem jeweiligen Land geltenden behördlichen Covid-19-Bestimmungen eingehalten. An allen Aufnahmeorten weltweit wurden die nötigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um zu gewährleisten, dass sich alle Beteiligten an die Covid-Schutzmaßnahmen halten.ÜBER ZALANDOZalando (https://www.corporate.zalando.com/de/unternehmen/startseite) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 46 Millionen aktiven Kund*innen in 23 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kund*innen bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kund*innen, Partner*innen und alle anderen Akteure, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unsere Vision ist, der Starting Point for Fashion - die erste Anlaufstelle für Mode - und eine nachhaltige Plattform mit einer netto-positiven Auswirkung auf Mensch und Erde zu sein.Video - https://www.youtube.com/watch?v=ZLeXX68cVGQPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1680283/Zalando.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1680284/Zalando.jpgPressekontakt:zalando.holiday@smarts.agency+44 (0) 7792041797Original-Content von: Zalando SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114433/5066642