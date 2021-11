Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu SYZYGY AG



Unternehmen: SYZYGY AG

ISIN: DE0005104806



Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 10,20

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann



9 Monate 2021: Turn-Around erfolgreich; Umsatz- und Ergebnisentwicklung 'in line'; Prognosen, Schätzungen und Kursziel bestätigt



Auf Basis der ersten neun Monate 2021 lagen die Umsatzerlöse der Syzygy AG mit 44,66 Mio. EUR (VJ: 40,69 Mio. EUR) um 9,8 % über dem Vorjahresniveau und damit in-line mit unseren Erwartungen. Zwar konnte die im vergangenen Geschäftsjahr durch die Corona-Pandemie entstandene Umsatzlücke noch nicht vollständig geschlossen werden, auf EBIT-Ebene wurde aber ein neuer 9- Monats-Rekordwert erreicht. In den vergangenen Geschäftsjahren hatten lediglich die deutschen Gesellschaften einen positiven Ergebnisbeitrag geleistet. Nach Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen und der damit einhergehenden Umsetzung von Kosteneinsparungen bei den ausländischen Gesellschaften wurde auch hier erstmals seit zwei Jahren wieder ein positiver Ergebnisbeitrag erwirtschaftet.



Dass mit einem Konzern-EBIT in Höhe von 4,62 Mio. EUR (VJ: 2,61 Mio. EUR) ein neuer Rekordwert erreicht wurde, ist zudem auch auf die im Rahmen der Corona-Pandemie umgesetzten Kosteneinsparungen zurückzuführen. Dies hatte dazu geführt, dass beispielsweise die Vertriebs- und Marketingkosten sowie auch die Verwaltungskosten deutlich unterhalb des Vor-Corona-Niveaus liegen. Es ist zwar davon auszugehen, dass die Marketingkosten zukünftig wieder ansteigen werden, insgesamt weist aber die Syzygy AG eine nachhaltig schlankere Kostenstruktur auf.



Das Syzygy-Management hat mit Veröffentlichung des 9-Monatsberichtes die Guidance bestätigt. Unverändert wird ein Umsatzwachstum in Höhe von ca. 10,0 % und eine EBIT-Marge in Höhe von ebenfalls ca. 10,0 % in Aussicht gestellt. Beide geografischen Segmente sollen hierzu gleichermaßen beitragen. Angesichts der in den ersten neun Monaten 2021 erreichten Werte, nämlich ein Umsatzwachstum in Höhe von 9,8 % sowie eine EBIT-Marge in Höhe von 10,3 %, ist die Unternehmens-Guidance ein sehr realistisches Szenario.

Die ausländischen Gesellschaften dürften, auch auf Gesamtjahresbasis die höhere Wachstumsdynamik aufweisen. Wir hatten in der letzten Researchstudie bereits antizipiert, dass sich die Wachstumsdynamik der im Ausland erwirtschafteten Umsätze, nach einer ungewöhnlich starken Entwicklung in den ersten beiden Quartalen, etwas abflachen wird. Dies ist wie erwartet eingetreten, jedoch gehen wir weiterhin davon aus, dass mit den Budgetsteigerungen aus dem Bestandskundenbereich sowie mit den gewonnenen Neukunden eine gute Grundlage für einen nachhaltigen Umsatzanstieg vorliegt.



Parallel dazu sollte das stabilere Geschäft in Deutschland von einem Ausbau des Bestandskundengeschäftes sowie von den bereits gewonnen Neukunden profitieren. Zu nennen wäre hier der Ausbau des Mandats bei Mazda Motors Deutschland, für die Syzygy die Kommunikationsstrategie entwickelt und implementiert. Neue Kunden wie etwa die Erwin Hymer Group, die Frankfurter Buchmesse oder Miles & More unterstützen die Annahme eines erwarteten Umsatzwachstums. Für Miles & More ist die Syzygy AG für die digitale Markenführung, die Weiterentwicklung der Miles & More Plattform sowie für das Shopmanagement verantwortlich. Zudem dürfte die Gesellschaft im Bereich Business-Beratung vom zunehmenden Digitalisierungs-Bedarf der Kunden profitieren. Mit der Verbindung aus Beratungs- und technischer Umsetzungskompetenz sollte die Gesellschaft in der Lage sein, auch in diesem Bereich, Neukunden zu gewinnen.



Auf Grundlage der ausgewiesenen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie der be-stätigten Unternehmens-Guidance bestätigen auch wir unsere bisherigen Prognosen. Wir rechnen für 2021 unverändert mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 10,0 % und unterstellen nach wie vor eine EBIT-Marge von 10,3 %. Das sind exakt die Werte, die bereits nach neun Monaten erreicht wurden. Für die kommenden Geschäftsjahre unterstellen wir eine gleichbleibende Wachstumsdynamik und gehen, konservativ, zunächst nur von leichten EBIT- Margenverbesserungen aus. Leichte Prognoseanpassungen haben wir auf Ebene des Nachsteuerergebnisses vorgenommen. Für 2021 unterstellen wir, nachdem bei den ausländischen Gesellschaften in 2020 keine latenten Steuern gebildet wurden, nun eine Steuerquote von 25,0 % (bisher: 28,3 %). Für 2022 und 2023 heben wir diese allerdings auf 30,0 % (bisher: 28,3 %) an.

Auf das DCF-Modell haben die Änderungen der Steuerquote und damit die leichte Änderung der Nachsteuerprognosen nur eine geringe Auswirkung. Daher bestätigen wir unser Kursziel von 10,20 EUR und vergeben, bei einem aktuellen Kurs von 6,12 EUR, weiterhin das Rating KAUFEN.

