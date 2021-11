Für ihre Leistung im Bereich Wohnimmobilien erhält die Primus Valor Gruppe den Deutschen BeteiligungsPreis in der Kategorie TOP Performer des Jahres. Anlegern steht derzeit der Primus Valor ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus zur Verfügung.Mit ihrem Fokus auf Wohnimmobilien investiert die Primus Valor Gruppe in einen Bereich, der in den vergangenen Jahren eine gute Perfomance hinlegen konnte. Die Gesellschaft wusste die gegebenen Umstände gut zu nutzen und kann sich nun über den Deutschen BeteiligungsPreis in der Kategorie TOP Performer des Jahres freuen. In der Laudatio hob Michael Bogosyan, Geschäftsführer der Dextro Group Germany, besonders die Anlagestrategie der Gesellschaft hervor.

Den vollständigen Artikel lesen ...