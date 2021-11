MUNICH, Germany, Nov. 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/overview.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html), wird im Gartner Magic Quadrant für Cloud HCM Suiten für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten (https://forms.workday.com/de-de/reports/report-gartner-hcm-magic-quadrant/form.html)1 erneut als ein Leader positioniert. Workday wird damit zum sechsten Mal in Folge als ein Leader benannt und erhält die höchste Einstufung in der Kategorie "Umsetzungsfähigkeit".



Die Ereignisse in den vergangenen 18 Monaten haben eindrücklich gezeigt, wie wichtig ein einheitliches HCM-System ist, damit Unternehmen mit den Veränderungen in der Arbeitswelt Schritt halten können. Mehr als 3.700 Kunden weltweit, darunter Acxiom, Aurecon, BMO Financial Group, EMC Insurance Companies, Rocket Companies und das Wellesley College, setzen auf Workday Human Capital Management (https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html) (HCM), wenn es um mehr Transparenz, ein optimiertes Personal- und Talentmanagement sowie Unterstützung beim Skalieren und geschäftliches Wachstum geht.

Fortlaufende Innovationen für die Mitarbeitererfahrung

Die Mitarbeitererfahrung ist zum Top-Thema in Organisationen geworden. Rund um den Globus führen Unternehmen neue Arbeitsmodelle ein und investieren in Maßnahmen mit dem Ziel, der veränderten Dynamik auf dem Talentmarkt gerecht zu werden und das Mitarbeiterengagement zu fördern.

Durch die im März 2021 abgeschlossene Übernahme von Peakon (https://www.workday.com/en-gb/company/latest/newsroom/press-releases/press-release-details.html?id=2189566) bietet Workday noch bessere Insights in die Mitarbeitererfahrung, Karriereentwicklung sowie für die Förderung von Initiativen zu Zugehörigkeit und Diversität. Durch Echtzeitinformationen zu Mitarbeitersentiment und -produktivität - und deren Treibern - unterstützt Workday Unternehmen dabei, ihrer Belegschaft jederzeit Gehör zu schenken und zielgerichtete Maßnahmen zu implementieren.



Mit Workday Everywhere (https://www.workday.com/de-de/company/latest/newsroom/press-releases/press-release-details.html?id=2321915) stellt Workday eine Produktinnovation vor, mit der Kunden ihren Mitarbeitenden eine einfache, vernetzte und durchgehende Mitarbeitererfahrung bieten können. Dabei werden Workday-Aufgaben und Insights direkt innerhalb der digitalen Arbeitsumgebungen bereitgestellt, in denen Mitarbeitende den Großteil ihrer Kollaboration und Kommunikation umsetzen. So können sie auf Workday zugreifen, ohne dafür zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln zu müssen.

Größere Investments in Skills

Auf dem Weg aus der pandemiebedingten Rezession hat sich gezeigt, dass Skills ein wesentlicher Faktor sind, um Talente zu optimieren und zu managen.

Immer mehr Unternehmen implementieren die Skills-Lösungen von Workday. Aktuell nutzen bereits mehr als 1.000 Unternehmen die Skills Cloud (https://www.workday.com/de-de/company/latest/newsroom/press-releases/press-release-details.html?id=2316167), die in Workday HCM enhalten ist, um Talente effektiver anzuwerben, weiterzuentwickeln und stärker an das Unternehmen zu binden. Kunden setzen verstärkt auf eine kompetenzbasierte Personalstrategie -- bei der Mitarbeitende auf Basis ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten gewürdigt und belohnt werden und so zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Um eine vernetzte Talent Experience im Unternehmen zu schaffen, werden Skills aus Workday Recruiting (https://www.workday.com/de-de/products/talent-management/talent-acquisition.html), Workday Learning (https://www.workday.com/de-de/products/talent-management/learning.html), dem Talent Marketplace (https://www.workday.com/de-de/products/talent-management/performance-optimization.html) und dem Career Hub in Workday HCM zusammengeführt.

Kundenstimmen

Gartner Peer Insights (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-hcm-suites-for-1000-employees/vendor/workday-hcm/product/workday-hcm) dokumentiert die Kundenerfahrung anhand von verifizierten Bewertungen und Peer Reviews. Mit Stand vom Freitag, 22. Oktober 2021, gaben Workday-Kunden Folgendes zu Protokoll:

"Mit unserer HCM-Lösung verfolgen wir primär das Ziel, unsere Personaldaten an einer zentralen Stelle zu bündeln und ein umfassendes Bild über die Employee Journey unserer Mitarbeitenden zu erhalten. Workday hilft uns dabei, unser Team besser zu verstehen, unsere Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen, die Mitarbeiterbindung zu stärken und so unsere Talente konsequent zu fördern. Dank der flexiblen Konfiguration bei Workday... können wir uns stets schnell und flexibel an die wechselnden Bedingungen in unserer Branche anpassen." - Infrastruktur & Operations, Finanzen [ vollständige Bewertung lesen (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-hcm-suites-for-1000-employees/vendor/workday-hcm/product/workday-hcm/review/view/3567722)]





(https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-hcm-suites-for-1000-employees/vendor/workday-hcm/product/workday-hcm/review/view/3567722)] "Workday HCM ist eine vollumfängliche...Plattform, die sämtliche HR-Erfordernisse wie Recruiting, Onboarding, Lohnabrechnung, Leistungsbeurteilung, Benefits, Abwesenheitsverwaltung und eine ganze Reihe an zentralen HR-Modulen erfüllt. Diese Funktionen sind eine echte Arbeitserleichterung für das HR-Team. Nicht zuletzt ist Workday HCM individuell anpassbar, ...die Benutzeroberfläche ist intuitiv...und die Integration mit anderen Tools ist wirklich einfach." - Einkauf, Beschaffungswesen & Lieferantenmanagement [ vollständige Bewertung lesen (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-hcm-suites-for-1000-employees/vendor/workday-hcm/product/workday-hcm/review/view/3714572)]





(https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-hcm-suites-for-1000-employees/vendor/workday-hcm/product/workday-hcm/review/view/3714572)] "Workday Human Capital Management ist...ein Komplettpaket mit exzellenten Features, die an einem zentralen Ort bereitgestellt werden. Es verknüpft sämtliche Unternehmensanforderungen und ermöglicht so ein optimales Management für eine bessere Performance und mehr Wachstum." - Infrastruktur & Operations, Services [ vollständige Bewertung lesen (https://www.gartner.com/reviews/market/cloud-hcm-suites-for-1000-employees/vendor/workday-hcm/product/workday-hcm/review/view/3472462)]



Kommentar zur Meldung

"Die Pandemie hat deutlich gemacht, wo Arbeitgeber in ihre Mitarbeitenden investieren müssen, sei es die Schaffung überzeugender Mitarbeitererfahrungen, die Umstellung auf kompetenzbasierte Personalstrategien oder die Bereitstellung der richtigen Tools zur beruflichen Weiterentwicklung", sagt David Somers, Group General Manager, Office of the Chief Human Resource Officer, Workday. "Mit Workday HCM erhalten unsere Kunden ein branchenführendes, einheitliches System, das ihnen einen ganzheitlichen Blick auf ihre Belegschaft ermöglicht, sodass sie agil handeln und flexibel auf die veränderten Anforderungen der neuen Arbeitswelt reagieren können. Dazu zählt ein stärkerer Fokus auf die Mitarbeitererfahrung ebenso wie die Gewinnung und Bindung der besten Talente."

Zusätzliche Informationen

Lesen Sie den Blog " Workday Named a Leader in the 2021 Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises (https://blog.workday.com/en-us/2021/workday-leader-2021-gartner-magic-quadrant-cloud-hcm-suites-employee-enterprises.html)" von David Somers, Group General Manager, Office of the Chief Human Resource Officer bei Workday.

(https://blog.workday.com/en-us/2021/workday-leader-2021-gartner-magic-quadrant-cloud-hcm-suites-employee-enterprises.html)" von David Somers, Group General Manager, Office of the Chief Human Resource Officer bei Workday. Lesen Sie Ihr Freiexemplar des Gartner Reports (https://forms.workday.com/de-de/reports/report-gartner-hcm-magic-quadrant/form.html).

Über Workday

Workday (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- (https://www.workday.com/de-de/products/financial-management/overview.html) und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/products/human-capital-management/overview.html), mit denen sich Kunden an neue Gegebenheiten anpassen und in einer sich wandelnden Welt behaupten können. Die Workday-Anwendungen für Finanzmanagement, Personalwesen, Planung, Ausgabenmanagement und Analyse werden weltweit von Tausenden Unternehmen aus den verschiedensten Branchen eingesetzt - von mittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 50% der Fortune 500. Für weitere Informationen zu Workday besuchen Sie workday.de (https://www.workday.com/de-de/homepage.html).

© 2021. Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday-Logo sind eingetragene Marken von Workday, Inc. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

