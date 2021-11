Kursgewinne von zeitweise +260% auf den IPO-Preis und ein Handelsvolumen von deutlich über 50 Millionen US$ an der Nasdaq belegen: Der Börsengang von Mainz Biomed (WKN: A3C6XX) war ein voller Erfolg - und die Aktie bleibt auch in der Folgezeit einen genauen Blick wert. Mainz Biomed macht sich auf den Weg, mit seinem europaweit ersten gendiagnostischen Darmkrebsvorsorgetest nun auch die USA zu erobern und damit der etablierten Exact Sciences (WKN: ...

