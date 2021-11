Griffin Mining Ltd. - 8. November 2021 - ("das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) gibt bekannt, dass das Unternehmen darüber informiert wurde, dass am 4.th November 2021 Trellus Partners LLP (die "Partnerschaft"), der Komplementär einer Kommanditgesellschaft, an der Herr Adam Usdan, ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, eine Mehrheitsbeteiligung hält, 84.930 Aktien des Unternehmens zu 98 Pence pro Aktie an einen Kommanditisten der Partnerschaft ausgegeben hat.

Nach dieser Veräußerung wird Adam Usdan direkt und indirekt 34.324.626 Stammaktien an der Gesellschaft halten, was 19,6% des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft entspricht.

Vorlage für die Meldung und Veröffentlichung von Geschäften von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, und Personen, die in enger Beziehung zu ihnen stehen

1 Angaben zur Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt/Person, die in engem Zusammenhang steht a) Name Adam Usdan 2 Grund für die Meldung a) Position/Status Direktor b) Ursprüngliche Meldung/Änderung Erste Meldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Marktteilnehmer für Emissionszertifikate, zur Auktionsplattform, zum Auktionator oder zur Auktionsaufsicht a) Name Griffin Mining Limited b) LEI 213800GNF70RCZFL9976 4 Einzelheiten der Transaktion(en): Abschnitt, der für (i) jede Art von Instrument, (ii) jede Art von Transaktion, (iii) jedes Datum und (iv) jeden Ort, an dem Transaktionen durchgeführt wurden, zu wiederholen ist a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Identifizierungscode Ordentliche Aktien b) Art der Transaktion Veräußerung von Stammaktien c) Preis(e) und Volumen(e) 84.930 zu 98 Pence pro Aktie d) Aggregierte Informationen - Aggregiertes Volumen - Preis 84.930 Stammaktien der Griffin Mining Limited zu 98 Pence pro Aktie im Gesamtwert von £83.231,40 e) Datum der Transaktion 4. November 2021 f) Ort der Transaktion Londoner Börse AIM (1) Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für bestimmte öffentliche Einrichtungen und Zentralbanken in Drittländern, der Indikatoren für Marktmanipulation, der Offenlegungsschwellen, der zuständigen Behörde für Verzögerungsmeldungen, der Erlaubnis für den Handel während geschlossener Perioden und der Arten meldepflichtiger Geschäfte von Führungskräften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).

Weitere Informationen

Griffin Mining Limited

Mladen Ninkov - CEO

Telefon: +44(0)20 7629 7772

Roger Goodwin - CFO

Panmure Gordon (UK) Limited

Telefon: +44 (0)20 7886 2500

John Prior

Berenberg

Telefon: +44(0)20 3207 7800

Matthew Armitt

Jennifer Wyllie

Deltir Elezi

Swiss Resource Capital AG

info@resource-capital.ch

Jochen Staiger

8th Floor, Royal Trust House, 54-56 Jermyn Street, London. SW1Y 6LX, Vereinigtes Königreich

Telefon: Tel.: + 44 (0)20 7629 7772

Faksimile: + 44 (0)20 7629 7773

E-Mail: griffin@griffinmining.com

Die Aktien von Griffin Mining Limited sind am Alternative Investment Market (AIM) der Londoner Börse notiert (Symbol GFM).

Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62496Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62496&tr=1



