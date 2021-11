Das australische Bergbauunternehmen European Lithium ist dabei, sich zwei vielversprechende Lithium-Lagerstätten in der Ukraine zu sichern und will dadurch zum größten Lithium-Anbieter in Europa und zu einem essenziellen Teil einer integrierten europäischen Batterielieferkette werden. Die beiden in den 1980er und 1990er Jahren entdeckten und daraufhin explorierten Lagerstätten liegen in Shevchenkivske ...

Den vollständigen Artikel lesen ...