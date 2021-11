DJ EANS-News: Mayr-Melnhof Karton AG / MM Gruppe verpflichtet sich zu Netto-Null-Emissionen bis 2050

=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - Die Mayr-Melnhof Gruppe (MM) hat sich der weltweiten Initiative "Business Ambition for 1.5°C" angeschlossen, um durch geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad beizutragen. Im Rahmen dieser Plattform, die unter anderen vom UN Global Compact und der Science Based Targets Initiative (SBTi) ins Leben gerufen wurde, verpflichtet sich MM zur Setzung wissenschaftsbasierter Klimaziele. Diese sehen bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen in der gesamten Wertschöpfungskette vor. MM erhöht damit das Tempo beim Engagement gegen den Klimawandel zum Zeitpunkt bedeutender globaler Meilensteine wie der UN-Klimakonferenz COP26. Peter Oswald, CEO der MM Gruppe: "MM ist ein Nachhaltigkeitsunternehmen, das mit innovativen rezyklierbaren Verpackungen aus erneuerbaren Rohstoffen an der Spitze der Vermeidung von Plastikmüll steht. Zusätzlich ist die Reduktion von Treibhausgasemissionen zur Minderung des Klimawandels ein integrierter und fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Daher setzen wir uns ambitionierte, wissenschaftsbasierte Ziele und beteiligen uns aktiv an der Initiative Business Ambition for 1.5°C, um gemeinsam klimaverträgliches Wirtschaften voranzutreiben." MM ist Europas führender Produzent von Karton und Faltschachteln mit einem attraktiven Angebot bei Uncoated Fine Papers und Packaging Kraft Papers. Im Fokus stehen nachhaltige und innovative faserbasierte Verpackungslösungen. MM erwirtschaftet inklusive der jüngsten Akquisitionen Umsatzerlöse von rund 3,2 Mrd. EUR und beschäftigt rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rückfragehinweis: Rückfragen richten Sie bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6, A-1040 Wien Tel.: (+43/1) 50136 - 91180 e-mail: investor.relations@mm.group Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

November 08, 2021 04:45 ET (09:45 GMT)