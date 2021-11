DJ KfW-Ifo-Mittelstandsbarometer stabilisiert sich im Oktober

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung im deutschen Mittelstand hat sich im Oktober stabilisiert. Nach drei Rückgängen steigt das von KfW und Ifo-Institut erhobene Mittelstandsbarometer im Oktober aufgrund der verbesserten Geschäftslageurteile und geringfügig optimistischere Erwartungen erstmals wieder an. Das Mittelstandsbarometer klettert um 1,0 Zähler auf nun 6,6 Saldenpunkte. Dabei verbesserten sich die Geschäftserwartungen um 0,4 Zähler auf minus 0,1 Saldenpunkte und nähern sich der Nulllinie, die für den langfristigen Durchschnitt steht. Die Geschäftslageurteile steigen um 1,6 Zähler auf 13,5 Saldenpunkte, so die KfW.

"Das derzeit stabile Geschäftsklima im Mittelstand bietet einen kleinen Lichtblick im Vergleich zu den sonst eher trüben Konjunkturaussichten zu Beginn des Herbstquartals", sagte Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfW. "Doch der rasante Anstieg der Neuinfektionen seit Ende Oktober zeigt, dass die Pandemie auch in Deutschland noch Zähne hat."

Deutlich schlechter als im Mittelstand habe sich im Oktober das Geschäftsklima der Großunternehmen (minus 2,7 Zähler auf 3,2 Saldenpunkte) entwickelt. Dabei geht ihre Geschäftslage ein stückweit zurück (minus 1,6 Zähler auf 11,1 Punkte), vor allem aber werden die Geschäftserwartungen deutlich pessimistischer (minus 3,7 Zähler auf minus 4,1 Punkte), erklärte die KfW. Ein Treiber bleibe der Abwärtstrend bei der Stimmung in den großen Industrieunternehmen, die besonders stark unter den anhaltenden Material- und Lieferengpässen litten, so die Bank.

In der mittelständischen Industrie ist laut Umfrage zu Beginn des Schlussquartals ein besseres Stimmungsbild zu verzeichnen. "Obwohl im September fast 80 Prozent der kleinen und mittleren Industrieunternehmen von Materialknappheiten oder Lieferengpässen betroffen waren und die Energiepreise seit dem Spätsommer rapide steigen, schätzen diese ihre Geschäftslage weiterhin überdurchschnittlich gut ein", so die KfW. Bei den Geschäftserwartungen sei zwar die Euphorie des Frühsommers verflogen, der Rückgang im Oktober sei aber so klein, dass das Geschäftsklima der mittelständischen Industrie insgesamt sogar um 1,0 Zähler ansteigt.

