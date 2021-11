Stuttgart (ots) -"Marktcheck" am Dienstag, 9. November 2021, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation: Hendrike BrenninkmeyerWer einen Stromvertrag mit langer Laufzeit und Preisgarantie hat, sollte bei den aktuellen Energiepreiserhöhungen nichts zu befürchten haben. Doch viele Stromkund:innen erhalten zurzeit Post von ihren Versorgern. Darin werden teilweise hohe Preiserhöhungen angekündigt, trotz langlaufender Preisgarantien. Ist das rechtlich haltbar? Wie können sich Verbraucher:innen wehren? "Marktcheck" am 9. November 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek (http://www.ARDmediathek.de/ard/search/marktcheck), beimSWR (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere geplante Themen der Sendung:Gummistiefel-Test im Tümpel - welche halten dicht und sind bequem?Um bei Regen draußen keine nassen Füße zu bekommen, helfen Gummistiefel. "Marktcheck" testet vier Markenstiefel im Labor und in einem Tümpel. Welche sind am bequemsten? Wie dicht halten sie? Und welche Schadstoffe sind im Material enthalten?Beim E-Bike-Kauf falsch beraten? "Marktcheck" mischt sich einFür einen "Marktcheck"-Zuschauer aus Rastatt wurde es beim Radfahren im Urlaub gefährlich. Denn das E-Bike, das er erst kurz davor gekauft hatte, war nicht für seine Gewichtsklasse geeignet. Der Händler hatte ihn beim Kauf nicht darüber informiert und weigert sich jetzt, das Fahrrad zurückzunehmen. "Marktcheck"-Reporter Kolja Schwartz mischt sich ein.Tolle olle Knolle - alte Kartoffelsorten kommen zurückRund 57 Kilo Kartoffeln isst der oder die Durchschnitts-Deutsche im Jahr. Eine Renaissance erleben seit einigen Jahren alte Kartoffelsorten wie Bamberger Hörnchen, Vitellote und die Moor-Sieglinde. Sie sind für die Landwirt:innen anspruchsvoller im Anbau, dafür oft geschmacksintensiver. Über den Onlinehandel und die Gastronomie kommen sie auch zu den Stadtbewohner:innen. "Marktcheck"-Ernährungsexpertin Sabine Schütze gibt Tipps zu den alten Kartoffelsorten und stellt leckere Rezepte vor.Wenn kleine Fäden groß rauskommen - das Geheimnis der MikrofaserViele Hausfrauen und -männer schwören auf Mikrofasertücher, wenn es ums Wischen oder Fensterputzen geht. Woran liegt es, dass sie bei einigen Aufgaben besser funktionieren als Tücher aus Baumwolle? Und wo sollte man sie lieber nicht verwenden? "Marktcheck" findet's raus."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR zu sehen sowie beim SWR unter www.SWR.de/marktcheck.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck.Weitere Inhalte von "Marktcheck" auf Facebook unter www.facebook.com/marktcheckFotos bei www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/marktcheck-stromversorger-brechen-preisgarantieversprechen.Um Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113847503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qZJmgXy6qhLNmTejLgtQCU5CQRj8WW8U8RxHg44K%2BrI%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CVesna.Sabljic%40swr.de%7Cb74e2ca3185242e8c3ac08d9250a9efe%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637581550113857459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wd93EttXic9OWIdRrdzRVh8DIkFHgoKdeFhZ%2BNmwMdA%3D&reserved=0)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5066892