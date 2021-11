Luxemburg (www.anleihencheck.de) - Das Thema Inflation ist heute in aller Munde, so Frédéric Leroux, Mitglied des Strategischen Investmentkomitees bei Carmignac.Sei sie nur ein vorübergehendes Phänomen, wie der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (FED), Jerome Powell, unablässig betone, oder sei sie dauerhaft? Die Zentralbanken hätten die Weltwirtschaft jahrelang mit ihrer ausgeprägten Niedrigzinspolitik unterstützt. Würden sie an dieser ultralockeren Politik festhalten? Oder würden sie sich stattdessen für eine allmähliche Normalisierung ihrer Geldpolitik entscheiden, nachdem sie über ein Jahrzehnt alles daran gesetzt hätten, ein Abrutschen in die Depression abzuwenden? ...

