Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Euro-Staatsanleihemärkten prägten steigende Anleihenotierungen respektive fallende Renditen das Geschehen, so die Experten von Union Investment.Die Aussicht auf ein anhaltendes Niedrigzinsumfeld, welches in den vergangenen Tagen von EZB-Seite kommunikativ nochmals bekräftigt worden sei, habe zu einem Stimmungsumschwung geführt. Die teils ambitionierten Zinserhöhungserwartungen der Marktteilnehmer seien teils wieder an den Börsen ausgepreist worden. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sei von minus 0,11 auf minus 0,24 Prozent gefallen. Mit Blick auf die deutsche Zinskurve sei der Kurszuwachs und damit der Renditerückgang bei den Laufzeiten zwischen zwei und acht Jahren am ausgeprägtesten gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...