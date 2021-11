Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sowohl auf Tages- als auch auf Wochensicht weiteten sich die Spreads der Senior Financials moderat, so die Analysten der Helaba.Die Entscheidung der BoE, entgegen der Konsensmeinung die Zinsen nicht zu erhöhen, habe die Finanzwerte am Donnerstag deutlicher unter Druck gesetzt, bevor es am Freitag zu einer leichten Erholung gekommen sei. Weiterhin ziehe auch die Quartalsberichtssaison die Blicke auf sich. Im Zuge dessen habe italienische Banco BPM am Freitag erklärt, dass sie im Rahmen eines neuen Mehrjahresplans, der bis 2024 einen Nettogewinn von mehr als 1 Mrd. EUR anstrebe, die vollständige Übernahme ihrer Versicherungspartnerschaften plane. ...

