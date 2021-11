Im Oktober wurden in China 368.000 New Energy Vehicles verkauft, sowohl gegenüber dem Vorjahresmonat als auch dem Vormonat ein Plus. Das meistverkaufte NEV im Oktober kam aber weder von BYD oder Tesla. Zunächst kurz zu den Gesamtzahlen: Die 368.000 NEV im Oktober entsprechen einem Anstieg von 148,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat - damals waren es nur 144.000 Einheiten - und 6,3 Prozent gegenüber ...

