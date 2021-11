In den Sommermonaten war Moderna noch einer der gefragtesten Titel an den Märkten und stellte mit schöner Regelmäßigkeit neue Kursrekorde auf. Nun erlebte der US-Pharmakonzern eine der wohl unschönsten Wochen an der Börse. Auf eine Gewinnwarnung folgten weitere Entwicklungen, welche die Stimmung der Anleger in den Keller beförderte.Allem voran machten die Anteilseigner sich Gedanken über Fortschritte von Pfizer bei Coronamedikamenten. Die könnten dafür sorgen, dass Moderna (US60770K1079) künftig weniger Impfstoff absetzen kann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...