DGAP-News: Blackhawk Growth Corp. / Schlagwort(e): Studie/Studienergebnisse

MindBio Therapeutics von Blackhawk Growth erreicht Meilenstein im Hinblick auf die Sicherheit bei seiner klinischen Phase 1-Studie zur Mikrodosierung von Psychedelika



08.11.2021 / 12:10

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver (British Columbia), den 8. November 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE: BLR, Frankfurt: 0JJ) ("Blackhawk") freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft MindBio Therapeutics ("MindBio") vom unabhängigen Daten- und Sicherheitsüberwachungsausschuss die Rückmeldung erhalten, dass die klinische Phase 1-Studie nach einer erfolgreichen sechsmonatigen Sicherheitsüberprüfung fortgesetzt werden kann. MindBio ist ein fachübergreifendes Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen leistet, indem es psychedelische Arzneimittel, technologiegestützte Interventionen für die psychische Gesundheit und psychedelisch gestützte Psychotherapien einsetzt. MindBio führt derzeit die weltweit erste klinische Studie dieser Art durch, bei der LSD in Mikrodosen an 80 gesunde Teilnehmer verabreicht wird, die das Arzneimittel zu Hause in der gleichen Weise einnehmen, wie sie es mit anderen Medikamenten tun würden. MindBio zielt in seinen Phase-2-Studien, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und nächstes Jahr folgen werden, auch auf schwere depressive Störungen und Stress bei Krebspatienten im Endstadium ab. Die Genehmigung zur Fortsetzung der klinischen Phase-1-Studie mit LSD in Mikrodosierung nach der unabhängigen Sicherheitsüberprüfung ist ein wichtiger Meilenstein, der erreicht wurde, da mehr als 50 Prozent der Teilnehmer die Studie nun abgeschlossen haben. "Wir sind sehr zufrieden, über diese positiven Sicherheitsergebnisse in unserer klinischen Studie berichten zu können", sagte Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. "Diese Ergebnisse zeigen die Qualität der Arbeit, die wir leisten, um wirksamere medizinische Behandlungen für psychische Erkrankungen zu finden. Durch diese Studien festigt MindBio seine Position als Marktführer im Bereich der psychedelischen Forschung. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre in naher Zukunft über weitere Entwicklungen zu informieren." Über Blackhawk Growth Blackhawk Growth ist eine Investmentholding, die durch den Erwerb und die Entwicklung von wachstumsstarken Firmen einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre schaffen möchte. Das Unternehmen hat seine Investitionen auf die Gesundheits-, Cannabis- und CBD-Industrie sowohl in Kanada als auch in den USA konzentriert. Zu seinen Portfoliounternehmen gehört SAC Pharma, Trip Pharma (LeichtMind Clinics), Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods und MindBio Therapeutics. Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst in einem überdurchschnittlichen Tempo. Blackhawk veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter www.blackhawkgrowth.com.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Frederick Pels

CEO Blackhawk Growth

+1 (403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich der zukünftigen Aktivitäten von MindBio Therapeutics Pty Ltd. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

08.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

