Münster (ots) -Die Serie der geknackten Jackpots geht weiter. Bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (5. November 2021) wurde die Gewinnklasse 1 erneut getroffen. Und das doppelt: Jeweils rund 5,1 Millionen Euro gehen nach Sachsen-Anhalt und Spanien. Damit gibt es in diesem Jahr bereits 15 geknackte Jackpots bei der europäischen Lotterie. So viele pro Jahr, wie noch nie seit Start der Lotterie.Jackpot geteiltMit den Gewinnzahlen 6-13-25-31-49 und den beiden Eurozahlen 2 und 7 hatten die Spielteilnehmer das Losglück auf ihrer Seite. Sie erhalten jeweils 5.075.565,70 Euro.Es war die vierte Ziehung in Folge, bei der im obersten Rang gewonnen werden konnte. Eine ähnliche Serie gab es bereits im Januar/Februar.Weitere GroßgewinneIn der Gewinnklasse zwei gab es weitere Hochgewinne. Hier gingen jeweils 358.629,10 Euro nach Baden-Württemberg, Brandenburg, Schweden, Polen und in die Tschechische Republik.Neuer Jackpot wartetZur kommenden Ziehung am Freitag (12. November) startet der Eurojackpot erneut bei zehn Millionen Euro. Wird sich die Serie der geknackten Jackpots dann fortsetzen? Tipps können in allen Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.