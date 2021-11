Der Kampf gegen den Klimawandel muss trotz Corona rasch intensiviert werden, will Österreich seine Klimaziele erreichen. Es sind nur mehr gut acht Jahre, bis 2030 nur noch grüner Strom zum Einsatz kommen und die Emissionen fast halbiert werden sollen. 2040 will die Alpenrepublik - früher als die EU-Partner - klimaneutral sein. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf nannte am Montag vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...