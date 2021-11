In der Nacht von Sonntag auf Montag ging es für den Bitcoin kräftig nach oben. Das Allzeithoch aus dem Oktober ist damit nur noch knapp tausend Dollar entfernt. Ethereum konnte das positive Momentum am Kryptomarkt bereits zu einem neuen Rekordhoch ummünzen.Das positive Momentum des Bitcoin hält an und hat im Tageshoch Kurse von 66.571 Dollar ermöglicht. Damit notiert die Kryptowährung wieder auf Schlagdistanz zu ihrem Allzeithoch bei 67.277 Dollar aus dem Oktober.Für Fantasie an den Märkten sorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...