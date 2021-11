Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12) den Umsatz um fast 10 Prozent auf 44,66 Mio. Euro gesteigert und beim Konzern-EBIT mit 4,62 Mio. Euro einen neuen Rekordwert erreicht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Rekordwert beim EBIT auch auf die im Rahmen der Corona-Pandemie umgesetzten Kosteneinsparungen zurückzuführen. Mit Veröffentlichung des Neunmonatsberichts habe das Management die Guidance bestätigt. Demnach werde unverändert ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent in Aussicht gestellt. Auch die EBIT-Marge solle ca. 10 Prozent betragen. Nach Meinung der Analysten dürfe das Auslandsgeschäft auf Gesamtjahresbasis eine höhere Wachstumsdynamik aufweisen. Parallel dazu solle das stabilere Geschäft in Deutschland von einem Ausbau des Bestandskundengeschäftes sowie von den bereits gewonnen Neukunden profitieren. Auf Grundlage der ausgewiesenen Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie der Unternehmens-Guidance bestätige auch GBC die Prognosen. Demnach rechne das Analystenteam mit einem Umsatzwachstum von 10 Prozent und unterstelle nach wie vor eine EBIT-Marge von 10,3 Prozent. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 10,20 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".



