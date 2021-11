Es könnte eine physikalische Sensation sein: Die Hinweise auf eine fünfte Kraft verdichten sich. Damit würde das bisherige physikalische Verständnis grundlegend verändert werden. Schon im März 2021 gab es die ersten verhärteten Hinweise, dass es eine fünfte physikalische Kraft gibt. Diese Annahme bekommt nun neue Unterstützung: Forscher:innen am Cern in Genf haben mit einer Studie am Large Hadron Collider, einem LHC-Teilchenbeschleuniger, neue Hinweise entdeckt, die das bisherige physikalische Verständnis über den Mikrokosmos stark beeinflussen würden. Mehr zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...