DGAP-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

BIKE24 Onlineshop bietet nach Relaunch ein noch spannenderes Einkaufserlebnis



08.11.2021 / 12:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BIKE24 Onlineshop bietet nach Relaunch ein noch spannenderes Einkaufserlebnis - Komplett überarbeitetes Design erleichtert Kundinnen und Kunden den Einkauf - Übersichtliche Strukturen, vereinfachte Prozesse und schnellere Ladezeiten - Fokus-Themen und Highlight-Kategorien sorgen für Inspiration

Dresden, 8. November 2021 - Der Einkauf bei BIKE24 wird jetzt für Fahrrad-Enthusiasten noch attraktiver: Der Webshop der E-Commerce-Plattform rund ums Fahrrad, die zu den führenden in Kontinentaleuropa gehört, überzeugt nach einem Relaunch mit einem frischen Look, verbesserter Menüführung und optimiertem Checkout. Das Ergebnis: Eine noch spannendere Customer Experience für bestehende und neue Kundinnen und Kunden in den boomenden europäischen Fahrradmärkten.



Ein heller Hintergrund, eine übersichtliche Anordnung und emotionale Bilder - so präsentiert sich der BIKE24-Webshop seit Kurzem seinen Besuchern. Nach einem umfassenden Relaunch bietet die beliebte Anlaufstelle für Radenthusiasten jetzt ein noch besseres Einkaufserlebnis. Dafür sorgen unter anderem eine transparente Menüführung, ein vereinfachter Bezahlprozess sowie eine optimierte neue Infrastruktur mit höheren Bestellkapazitäten und schnelleren Seitenladezeiten. Damit navigieren die Kunden effizient und zielsicher durch das breite Sortiment mit rund 77.000 Artikeln von über 800 Marken und finden mit wenigen Klicks die passenden Produkte. "Als Webshop für Radsportfans wissen wir genau, was sich unsere Kunden beim Online-Einkauf von Teilen, Ausrüstung und Bekleidung sowie Kompletträdern wünschen. Die schnelle Auffindbarkeit der benötigten Artikel und die unkomplizierte Nutzung bis hin zum Checkout stehen dabei ganz oben auf der Liste", berichtet Carsten Wich, Chief Marketing Officer bei BIKE24. "Daher haben wir beim Relaunch unseres Webshops viel Wert auf die Vereinfachung aller Navigations-, Bestell- und Bezahlfunktionen gelegt." Zahlreiche Kundinnen und Kunden wissen beim Besuch des BIKE24-Shops schon genau was sie benötigen: Sei es ein bestimmtes Pedal für ihr Mountainbike, ein neuer Laufschuh für den nächsten Triathlon oder ein Schlafsack für das anstehende Treckingwochenende. Die neue Menü-Führung, in der dank des aufgeräumten Designs alle Kategorien auf einen Blick zu sehen sind, unterstützt sie dabei, ihr gesuchtes Produkt mit wenigen Klicks zu finden. Hinzu kommen über 400 Filter, um eine Vorauswahl bei Größe, Farbe, Material und weiteren Eigenschaften zu treffen. Aber auch Radfans, die sich gerne inspirieren lassen wollen, kommen beim neuen BIKE24-Auftritt nicht zu kurz: Auf der Startseite laden immer wieder wechselnde Fokus-Themen zum Erkunden verschiedener Produktwelten ein, während spannender Content auf den Kategorie- und Themenweltenseiten Nutzerinnen und Nutzer mit weiterführenden Infos versorgt. Highlight-Segmente und saisonale Kampagnen sind zudem im Submenü untergebracht und springen so direkt ins Auge. Auf diese Weise kann sich das Unternehmen noch stärker als bisher als Allrounder präsentieren, zu dessen Sortiment auch zahlreiche Artikel für weitere Sportarten sowie für vielfältige Outdoor-Aktivitäten gehören. Auch den Bestell- und Checkout-Prozess überarbeiteten die Digitalexperten im Rahmen des Relaunchs komplett. Der Warenkorb ist jetzt noch besser zugänglich und der Bezahlvorgang lässt sich einfach und schnell abschließen. Für das überzeugende Angebot konnte BIKE24 auch schon in der Vergangenheit immer wieder Bestnoten bei Kundenrankings erzielen. Ein Beispiel dafür ist der TrustScore von 4,4 von 5 Punkten bei Trust Pilot. Außerdem sprechen steigende durchschnittliche Warenkörbe sowie die hohe Rate von Wiederholungskäufen für die Zufriedenheit der Kunden. Neben dem deutschen präsentieren sich auch die internationalen Onlineshops von BIKE24 bike24.at, bike24.es und bike24.com ab sofort sowie in Kürze bike24.fr und bike24.it, deren Launch aktuell vorbereitet wird, im neuen Look and Feel.





Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:

Website - Facebook - Instagram - Twitter - YouTube Investorenkontakt:

Moritz Verleger

E-Mail: ir@bike24.net

+49 151 2414 0166 Über BIKE24

BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 von CEO Andrés Martin-Birner, Falk Herrmann und Lars Witt, verantwortlich für Legal & Eigenmarken, in Dresden gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Der Online-Shop bietet den Kunden 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit drei lokalen Online-Shops in Deutschland (BIKE24.de), Österreich (BIKE24.at) und Spanien (BIKE24.es) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (BIKE24.com) Kunden auf der ganzen Welt.

08.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de