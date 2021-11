Remagen (ots) -Symrise macht die beste Pressearbeit von allen Unternehmen, die nach der Index-Erweiterung im September in den neuen Dax 40 aufgestiegen sind. Der Sieg des Duft- und Geschmacksstoffherstellers aus Holzminden überrascht, agiert er als B2B-Konzern doch eher im Hintergrund. Die Antworten von Kommunikationschefin Christina Witter auf die Testanfrage des prmagazins übertreffen die der übrigen Testkandidaten in Sachen Detailfreude und Ausführlichkeit um ein Vielfaches. Gesamtnote: "Erstklassig".Auf Platz zwei rangiert die Pressestelle von Siemens Healthineers mit Press Officer Marion Bludszuweit, deren Antworten mit denen von Symrise inhaltlich nicht ganz mithalten können (Gesamtnote "Sehr gut").Gleiches gilt für Zalando (ebenfalls Gesamtnote "Sehr gut"). Punktabzug kassiert der Online-Modehändler zudem, weil auf seiner Homepage eine Telefonnummer der Pressestelle fehlt. Ferner ist Zalando-Pressesprecher Lars Müller nicht ganz so gut erreichbar wie die Kandidaten auf den Plätzen eins und zwei.Qiagen ist der klare Verlierer. Zwar sind die Kontaktangaben der Pressestelle auf der Homepage einfach zu finden und vollständig, aber die Sprecher sind in der prmagazin-Stichprobe weder telefonisch erreichbar, noch reagieren sie auf die schriftliche Anfrage oder auf die routinemäßige Erinnerung per Mail am vorletzten Testtag.Der vollständige Test mit allen Einzelwertungen wird in der November-Ausgabe des prmagazins veröffentlicht, die am 8. November erscheint. Einen Auszug sowie das Ranking finden Sie hier.Im "Pressestellentest" stellt das prmagazin seit dem Jahr 2003 jeden Monat die Medienarbeit von Unternehmen und Organisationen auf die Probe. Entscheidend sind der Kontaktservice auf der Homepage, die Erreichbarkeit der Pressestelle, die Antwortgeschwindigkeit sowie - am höchsten gewichtet - Umfang und Qualität der Auskunft.Details zu Testkriterien und Punktegewichtung: www.prmagazin.de/pressestellentestPressekontakt:Christina UllrichVerantwortliche Redakteurin prmagazinTelefon: 02228/931-123E-Mail: ullrich@rommerskirchen.comOriginal-Content von: prmagazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53039/5067081