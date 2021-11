Die Wiener Börse hat am Freitag im Vormittagsverlauf weiter zugelegt. Der ATX stieg bis 12 Uhr um 0,98 Prozent auf 3.919,91 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte 0,96 Prozent auf 1.971,58 Punkte zu. An anderen Börsen gab es am Vormittag nur wenig Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften nach den jüngsten Anstiegen nun vorerst abwarten, hieß es.Bei hohem Volumen gesucht waren in Wien Aktien der ...

