Die Royal Caribbean Group hat am Wochenende das fünfte Schiff der 'Oasis'-Serie getauft. Die 'Wonder of the Seas' ist nun das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Ab März können die ersten Reisen gebucht werden, im Sommer kommt der Riese auch nach Europa. Die Royal-Caribbean-Aktie schwimmt derweil auf einen technischen Widerstand zu. Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der Riese seine Werft im französischen Saint-Nazaire verlassen und wird nun in Marseille fertiggestellt. Die 'Wonder of the Seas' ...

