Vier Tage lang legten Hacker über 60 Zero-Day-Sicherheitslücken offen. Neben einem Samsung Galaxy 21 kompromittierten sie auch Systeme, Drucker und Router. Der Wettbewerb Pwn2own fand in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Ursprünglich diente er als Beweiserbringer, dass auch Apple-Geräte hackbar sind. Später begannen Sicherheitsfirmen und Konzerne, Preisgelder auszuloben. So auch dieses Jahr: Insgesamt über eine Million US-Dollar flossen für gezeigte Exploits. Die Sicherheitsforscher legten über 60 Zero-Day-Sicherheitslücken in vier Wettbewerben offen...

