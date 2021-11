DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group mit EcoVadis Gold-Medaille ausgezeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Dornbirn (pta019/08.11.2021/13:00) - Die Zumtobel Group wurde dieses Jahr erstmals vom EcoVadis Nachhaltigkeitsrating mit der Gold-Medaille ausgezeichnet. Nach mehrfach Silber wurde der Sprung auf Gold durch eine kontinuierliche Optimierung der CSR-Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette erreicht. Das Unternehmen gehört somit zu den besten drei Prozent von über 75.000 bewerteten Unternehmen.

"Immer mehr Unternehmen und Entscheidungsträger berücksichtigen in ihrer Beschaffungs- und Einkaufsabsicht Nachhaltigkeitskriterien. Mit EcoVadis bringen wir die Nachhaltigkeitsleistung der Zumtobel Group auf die Ebene einer seriösen und unabhängigen Vergleichbarkeit mit über 75.000 Unternehmen. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir für unsere Leistung die Gold-Medaille zuerkannt bekommen haben und die Zumtobel Group zu den besten drei Prozent aller bewerteten Unternehmen gehört", so Mario Wintschnig, CSR Manager, Zumtobel Group.

Der Gold-Status wurde als Ergebnis einer deutlichen Verbesserung in der Gesamtwertung der von EcoVadis untersuchten Themen erzielt. Die EcoVadis Zertifizierung bewertet Unternehmen in vier unterschiedlichen Bereichen. In der Kategorie Umwelt sowie in der Gesamtwertung erlangte die Zumtobel Group eine Reihung in den oberen 1 Prozent der Wertung. In den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte (obere acht Prozent), Nachhaltige Beschaffung (obere zehn Prozent) sowie Ethik (obere fünf Prozent) liegt das Unternehmen ebenfalls im vorderen Feld.

Als Ziel für die kommenden Jahre strebt die Zumtobel Group nun als höchstmögliche Auszeichnung die Platin-Medaille an. Damit werden die Nachhaltigkeitsmaßnahmen des Unternehmens und das Ziel der Klimaneutralität bis 2025 unterstützt.

