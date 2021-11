BEIJING (IT-Times) - Der Automobilabsatz in China ist bereits seit mehreren Quartalen im Rückwärtsgang, so auch im vergangenen Monat Oktober mit einer leichten sequentiellen Verbesserung. Automobilabsatz in ChinaDer Automobilabsatz in China ist zum fünften Monat in Folge zurückgegangen, da ein anhaltender...

Den vollständigen Artikel lesen ...