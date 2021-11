Der US-Autobauer Tesla hat bekannt gegeben, in Texas künftig eine Kfz-Versicherung anzubieten, die die Fahrdaten der Fahrer in Echtzeit auswertet. Wer also umsichtig fährt, kann bares Geld sparen. Welche Ambitionen hegt Tesla damit im deutschen Versicherungsmarkt? Tesla will mehr sein als ein US-Autobauer. Wie der US-amerikanische Hersteller von Premium-Elektroautos und Batteriespeicher nun bekannt gab, startet er neben Kalifornien nun auch in Texas mit einem neuen Versicherungsprodukt durch. Für ...

